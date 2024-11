En plein doute, le PSG crie au complot ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a connu un début de Ligue des champions très poussif, il faudra aller chercher la qualification en affrontant notamment le Bayern Munich ou Manchester City. Un calendrier très compliqué qui pousse Luis Enrique à juger le tirage au sort anormal.

Avec seulement 4 points en 3 matches, le PSG était très attendu à l'occasion de la réception de l'Atlético de Madrid mercredi soir. Mais les Parisiens se sont une nouvelle fois inclinés après une prestation encore frustrante (2-1). Il faut dire que le PSG n'a pas été gâté par le tirage au sort et doit encore aller sur la pelouse du Bayern Munich et recevoir Manchester City. Et cela intrigue Luis Enrique.

EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver ! https://t.co/VSlRMEs3jx — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 6, 2024

Luis Enrique dénonce un «tirage au sort anormal»

« Si la dynamique est celle que l’on voit, je ne sais pas. Cette compétition a commencé de façon étrange, avec un tirage au sort anormal pour une équipe de chapeau 1 », regrette l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous sommes plombés par une dynamique très difficile»

« À partir de là, nous n’avons pas su présenter des arguments assez solides. Nous aurions dû nous imposer facilement lors de nos trois matchs à domicile. Mais nous sommes plombés par une dynamique très difficile », ajoute Luis Enrique.