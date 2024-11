Catastrophe au PSG, Luis Enrique lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a été battu à domicile par l’Atletico de Madrid bien que les locaux ont multiplié les occasions de but. Outre l’ouverture du score de Warren Zaïre-Emery, les hommes de Luis Enrique ont buté sur Jan Oblak. Un manque de réalisme qui choque au plus haut point l’entraîneur espagnol.

Décidément, le PSG n’y arrive pas dans ce nouveau format de Ligue des champions. Au terme de la 4ème journée de saison régulière, le champion de France et demi-finaliste de la dernière édition de la C1 ne compte qu’une victoire pour un nul et deux défaites. Ce qui fait que le PSG pointe à la 25ème place et virtuellement pas qualifié pour les 1/16èmes de finale. Mardi soir, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés dans les toutes dernières secondes de la rencontre lors de la réception de l’Atletico de Madrid (2-1).

«Il n’y a pas de mots»

Luis Enrique aura tout tenté. Le coach du PSG a effectué 5 changements au cours de la rencontre, a témoigné de 9 tirs cadrés de la part de son équipe, pour 870 passes et 71% de possession. Mais ça ne suffisait pas pour inscrire plus d’un but malgré les situations franches. De quoi laisser sans voix l’entraîneur du Paris Saint-Germain au micro de Canal+. « Il n’y a pas de mots. Je crois que lors de nos trois matchs à domicile, on a été infiniment supérieurs à nos adversaires mais on n’a pas eu de chance. Tant qu'on aura des matchs, on on va lutter ».

«J’ai plus de 30 ans dans le foot et je n'arrive pas à expliquer ça»

Après la défaite concédée par le PSG dans les derniers instants du match en raison d’un but d’Angel Correa servi par Antoine Griezmann, Luis Enrique a avoué n’avoir jamais connu un tel souci de réalisme pendant sa carrière d’entraîneur, mais aussi de joueur. « J’ai plus de 30 ans dans le foot et je n'arrive pas à expliquer ça. C’est de la malchance. On a été infiniment supérieurs à notre adversaire ».