PSG, OM… Ed Sheeran va provoquer une révolution ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle journée de Ligue 1, et nouveaux dérapages dans les stades. Des chants homophobes ont, de nouveau, été entendus dans les stades de France, notamment durant la rencontre entre l'ASSE et Strasbourg. Les instances et le gouvernement ont commencé à se pencher sur ce sujet et la solution pourrait se retrouver dans un dispositif utilisé durant un concert du chanteur Ed Sheeran.

Intertitre 1

Ces dernières semaines, le nouveau ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, a eu un nouveau chantier à gérer. Celui des chants homophobes dans les stades de football. Ils ont commencé à se faire entendre au Parc des Princes, durant la réception de Strasbourg le 19 octobre. Puis au Vélodrome lors du Classique et enfin durant le match opposant l’ASSE à Strasbourg.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

La LFP va s'inspirer d'Ed Sheeran

Le gouvernement a pris le sujet à bras le corps. Des réunions ont eu lieu avec la LFP et plusieurs solutions sont abordées en coulisses. L’une d’elles pourrait s’inspirer d’un concert d’Ed Sheeran. Au Stade de France, en juillet 2022, le chanteur avait mis en place une billetterie numérique qui permet « l'achat nominatif contrôlé par le vendeur du ticket et qui s'assure au travers d'une application sur téléphone portable de l'identité du porteur du ticket ».

La LFP n'a pas enterré cette mesure

Ce dispositif avait déjà été évoqué dans le “rapport Bauer”, du nom du criminologue Alain Bauer, qui avait remis à Vincent Labrune diverses mesures pour lutter contre les dérapages dans les stades. Selon L’Equipe, « la solution Ed Sheeran » n’a pas été enterrée.