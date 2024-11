PSG : Retour surprise, il sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l'Atlético de Madrid, le PSG a de nouveau pêché par un manque de réalisme face au but. Les Parisiens se sont inclinés (1-2), et Luis Enrique a même tenté de relancer Randal Kolo Muani en cours de match. L'attaquant français était pourtant porté disparu depuis quelques semaines. Mais le technicien espagnol justifie son choix.

Resté sur le banc lors des deux dernières rencontres en Ligue 1 contre l'OM et le RC Lens, et absent contre Strasbourg Randal Kolo Muani n'avait plus disputé la moindre minute en championnat depuis le 6 octobre et s'était simplement contenté de 9 minutes face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Par conséquent, l'ancien Nantais semblait totalement en dehors des plans de Luis Enrique qui a donc décidé de relancer Kolo Muani contre l'Atlético de Madrid mercredi soir (2-1). Un choix qu'il a d'ailleurs justifié.

Luis Enrique justifie l'entrée de Kolo Muani

« Du fait de la situation du match. L’Atlético était encore plus refermé sur lui-même qu’au début de match. Ils ont passé le match avec une ligne de cinq défenseurs », explique le technicien espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je voulais un profil plus offensif»

« Je voulais un profil plus offensif mais nous n’avons pas su concrétiser. J’ai aimé son attitude et sa manière d’entrer sur la pelouse. Vu notre situation, ce n’est pas un joueur qui changera les choses seul. Ce sont l’équipe et son entraîneur qui changeront les choses », ajoute Luis Enrique.