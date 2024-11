Absence de Mbappé : France 98 annonce une «sanction» de Deschamps

Alexis Brunet

Le 14 novembre, l’équipe de France va affronter Israël au Stade de France en Ligue des nations. Un match auquel ne participera pas Kylian Mbappé, car l’attaquant n’a pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps. Selon le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu, cela serait une sanction qui s'expliquerait par l’absence du Madrilène lors du dernier rassemblement.

Pour la deuxième fois de suite, Kylian Mbappé va manquer un rassemblement de l’équipe de France. Cela est déjà assez rare, mais encore plus pour un capitaine qui n’est d’ailleurs pas blessé actuellement. Un choix surprenant que Didier Deschamps avait justifié en conférence de presse jeudi.

Mbappé voulait venir en équipe de France

« J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel », avait déclaré Didier Deschamps au sujet de la nouvelle absence de son capitaine. Forcément, cette décision du sélectionneur interroge. Si le Madrilène était blessé la première fois, ce n’est pas le cas actuellement, et donc chacun a sa petite idée sur le sujet.

« Je l’interprète comme une sanction »

Au micro de Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné son avis sur l’absence de Kylian Mbappé. Selon le champion du monde 1998, il faut prendre cette absence comme une sanction. Didier Deschamps aurait fait payer à l’attaquant le fait qu’il n’était pas présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, normalement pour cause de blessure, alors qu’il avait joué avec le Real Madrid quelques jours après l’annonce de la liste. « Je vais l’interpréter parce que les explications de Didier Deschamps, on n’a pas tout compris. On a juste compris que Mbappé voulait venir. Donc moi je l’interprète comme une sanction, une sanction par rapport au stage précédent, la convocation précédente où il a dit qu’il était blessé et finalement il a joué avec le Real Madrid et après il y a eu l’escapade en Suède. Je pense que c’est une sanction de Didier Deschamps, qui n’a pas apprécié cette séquence. Il voulait lui montrer. Ça ne remet pas tout en question, on ne se prive pas de Mbappé sur une longue durée. Mais à un moment je pense qu’il voulait lui faire passer ce message. »