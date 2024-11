«Tu manques de cou***es», De Zerbi s’en prend à un joueur de l’OM

Alexis Brunet

Rien ne va déjà plus à l’OM. Alors que nous ne sommes même pas encore officiellement à la mi-novembre, Roberto De Zerbi a déjà affirmé qu’il était prêt à quitter son poste si cela permettait au club phocéen d’avoir des bons résultats. Il faut dire que les Marseillais se sont encore une fois inclinés au Vélodrome, cette fois contre Auxerre, sur le score de trois buts à un. Après la rencontre, Leonardo Balerdi a été particulièrement pris pour cible par son entraîneur.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’OM a beaucoup de mal à domicile depuis le début de la saison. En cinq matches au Vélodrome, le club phocéen comptabilise pour le moment une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Pire encore, à chaque fois que les Marseillais se sont inclinés, cela a été largement. Il y a eu d’abord le lourd revers dans le Classique face au PSG (défaite 3-0), puis l’humiliation face au promu auxerrois ce vendredi (défaite 1-3).

Roberto De Zerbi menace de claquer la porte

Forcément, cela n’a pas du tout plu à Roberto De Zerbi. Après la défaite face à l’AJ Auxerre, le coach de l’OM s’est présenté en conférence de presse et il a fait une déclaration étonnante. L’Italien a affirmé qu’il était prêt à quitter le club phocéen si cela permettait d’améliorer les résultats marseillais. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire. »

De Zerbi a secoué Balerdi

Si Roberto De Zerbi a donc pris une bonne part du poids de la défaite sur ses épaules, il a également ciblé son vestiaire. Selon les informations de L’Équipe, Leonardo Balerdi aurait notamment pris pour son grade. Le coach de l’OM aurait balancé à son défenseur : « Tu manques de couilles. » Il faut dire que depuis le début de saison, l’Argentin n’est clairement pas au niveau et il n’arrive pas à retrouver son standing de l’année dernière, qui avait fait de lui le nouveau capitaine du club phocéen.