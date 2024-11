OM : De Zerbi lâche un incroyable coup de pression en public !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’OM recevait l’AJ Auxerre au Vélodrome, pour le premier match de la onzième journée de Ligue 1. Pourtant favoris à domicile, les Marseillais se sont incliné trois buts à un, confirmant leur mauvaise passe à domicile. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a affirmé qu’il était prêt à quitter le club phocéen, si cela permettait d’améliorer la situation. Une déclaration qui visait à mettre un coup de pression à son vestiaire et à créer un électrochoc.

Après la lourde défaite concédée face au PSG lors du Classique (0-3), l’OM avait vite réagi en Ligue 1, en venant à bout du FC Nantes à l’extérieur (1-2). Malheureusement pour les supporters marseillais, le club phocéen est retombé dans ses travers à domicile vendredi soir, avec la réception de l’AJ Auxerre. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont incliné 1-3 et le Vélodrome a sifflé les partenaires de Mason Greenwood à la fin du match.

La déclaration forte de De Zerbi

Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et l’entraîneur de l’OM avait des choses à dire. L’Italien a notamment déclaré qu’il était prêt à quitter son poste si cela permettait au club phocéen d’améliorer ses résultats. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je prends mes responsabilités, et pas seulement de la défaite. Je ne réussis pas à faire jouer mon équipe à domicile comme à l’extérieur. Je l’ai dit à Medhi Benatia (conseiller sportif) et à Pablo Longoria (président), je viens de la rue, je dis les choses telles qu’elles sont : si le problème, c’est moi, je suis prêt à rendre mon contrat, je pars sans l’argent, je m’en fous, je ne suis pas une fausse personne. »

Une déclaration en forme de coup de pression

Selon les informations du Parisien, cette déclaration de Roberto De Zerbi serait plutôt à prendre comme un coup de pression adressé à son vestiaire. L’entraîneur de l’OM souhaitait créer une sorte d’électrochoc et remobiliser ses joueurs pour les prochains matches. Ce n’était donc pas un message destiné à ses dirigeants, qui lui feraient encore pleinement confiance.