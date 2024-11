Mercato : A l'OM, De Zerbi attend des «kamikazes» !

Thomas Bourseau

Nouvelle désillusion à Marseille pour l'OM. Après la claque infligée par le PSG, c'est l'AJ Auxerre qui s'est jouée des hommes de Roberto De Zerbi. Ce dernier a évoqué une éventuelle démission en conférence de presse vendredi avant d'adresser un message fort au vestiaire géré par le capitaine Leonardo Balerdi.

L'Olympique de Marseille piétine à domicile et n'a remporté aucun des trois derniers matchs disputés à l'Orange Vélodrome. Pire, l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi s'est faite corriger par son ennemi historique qu'est le PSG le 27 octobre dernier (3-0) avant de passer au travers vendredi soir lors de la réception de l'AJ Auxerre (3-1). De quoi pousser le coach italien à dire qu'il était prêt à partir si le problème sportif résidait autour de lui.

«Je ne pense pas que la solution soit de changer les joueurs»

Cependant, il ne faut pas procéder à un nouveau renouvellement de son groupe à ses yeux. « Je ne pense pas que la solution soit de changer les joueurs. Ils ont du courage, de la personnalité. Il faut de la passion, il faut comprendre la chance qu'on a de jouer dans ce stade, pour ce club. S'ils sont capables de comprendre ça, c'est évident qu'on va toujours mieux faire. Ils doivent comprendre ce que c'est de jouer pour Marseille ».

«Je deviens fou»

En conférence de presse vendredi soir, Roberto De Zerbi a demandé plus de folie à ses joueurs et de la maîtrise à l'Orange Vélodrome. « Pour jouer ici, on doit comprendre la ville, l'histoire du club. On doit être des kamikazes. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi à l'extérieur on arrive à faire certaines choses et à domicile, on y arrive pas. On doit essayer de trouver des solutions ».