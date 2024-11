Il humilie l’OM et dévoile son secret

Alexis Brunet

L’OM a encore une fois livré une très mauvaise prestation au Vélodrome. Vendredi soir, les Marseillais se sont inclinés lourdement face à l’AJ Auxerre, sur le score de trois buts à un. Un résultat décevant pour Roberto De Zerbi, mais une véritable belle performance pour son homologue bourguignon Christophe Pélissier, qui a expliqué comment il avait fait pour venir à bout du club phocéen.

Vendredi soir face à l’AJ Auxerre, l’OM a encore une fois sombré au Vélodrome. Après la claque reçue lors du Classique (défaite 0-3) face au PSG, le club phocéen a de nouveau subi un lourd revers à domicile en s’inclinant 1-3 contre les Bourguignons. Une défaite qui pourrait permettre aux Parisiens de prendre encore un peu plus le large en tête de la Ligue 1, en cas de victoire face à Angers ce samedi soir.

Pélissier dévoile son plan pour battre l’OM

Si l’OM fait donc grise mine ce matin, l’entraîneur de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier, est lui ravi. Après la rencontre, le technicien auxerrois a d’ailleurs expliqué quel avait été son plan pour venir à bout du club phocéen. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On avait travaillé oui, mais de là à mener 3-0 à la mi-temps, ça on ne l'avait pas imaginé… C'est vrai qu'on avait élaboré une stratégie pour défendre comme on l'a fait. Et surtout attaquer les espaces. On voulait très bien défendre à l'intérieur, parce qu'on sait que c’est une équipe qui a beaucoup de monde et de qualité à l'intérieur. On voulait vite exploser sur les côtés et on a réalisé les choses parfaitement en première mi-temps, avec en plus l'efficacité. »

« Ce sont des victoires qui comptent »

À titre personnel, cette victoire fait beaucoup de bien à Christophe Pélissier. En dix rencontres face à l’OM, c’est la première fois que ce dernier vient à bout du club phocéen. De quoi se montrer particulièrement satisfait. « Je peux le dire maintenant, c'est la dixième fois que je jouais Marseille et j'avais perdu neuf fois. C'était le seul club de Ligue 1 contre qui je n’avais pas pris un seul point. Je me souviens d'avoir battu le PSG aussi avec Lorient. Ce sont des victoires qui comptent, mais celle-ci au Vélodrome... On devait venir ici avec de l'ambition pour essayer de marquer. On ne pouvait pas faire un match en faisant simplement que défendre. Il fallait aussi leur poser des problèmes. Et je crois que j'ai été très bien entendu, notamment sur la première mi-temps. »