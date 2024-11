Le PSG balance sur Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Après sept années, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne s’est pas fait en très bons termes. Les deux parties s’opposent en effet dans une affaire de justice et du côté du club parisien on ne semble pas manquer une occasion pour taper sur la star française, ou sur son entourage.

Il a marqué l’histoire parisienne de son empreinte, mais il est clairement devenu l’ennemi numéro un du PSG. Ou en tout cas de la direction, puisque Kylian Mbappé est en guerre ouverte avec son ancien club et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi, avec notamment une affaire d’impayés d’un total de 55M€ qui a fait beaucoup parler ces derniers mois.

Le PSG a oublié Mbappé

Mais cette affaire ne serait que la partie visible de l’iceberg, puisque les deux parties s’accusent de tout et de rien depuis quasiment un an. Du côté de Mbappé on serait notamment persuadés que le clan Al-Khelaïfi est derrière la récente polémique autour de son escapade suédoise et surtout, l’affaire de justice qui en a découlé. Dans les hautes sphères du PSG on nie tout en bloc, déclarant notamment : « Le PSG est responsable de tout avec lui ».

Barcola, la nouvelle star

Un nouvel épisode de cet interminable feuilleton pourrait encore faire réagir. La Gazzetta dello Sport assure en effet que le PSG clame haut et fort avoir tourné la page Kylian Mbappé, grâce à sa nouvelle star : Bradley Barcola. On ne tarit pas d’éloges au sujet de l’ailier gauche français, qui depuis son départ de l’OL ne cesse de progresser et de surprendre, avec cette saison 10 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues. Mais au sein du club parisien on expliquerait surtout que c’est sa façon de se mettre au service de l’équipe et surtout ses efforts défensifs, qui font la différence avec son ancien coéquipier.