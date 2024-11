Mbappé : Un gros transfert pour tout régler ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est en grande difficulté et enchaîne les prestations décevantes. Pour résoudre ce problème, le club merengue envisagerait de frapper fort lors du prochain mercato, notamment en recrutant Florian Wirtz dont le transfert est estimé à 130M€. Mais la qualité de passe de l'international allemand pourrait bien régaler Kylian Mbappé.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du PSG alors que son contrat arrivait à échéance, Kylian Mbappé déçoit depuis ses débuts avec le Real Madrid. Utilisé en tant qu'avant-centre alors que sa meilleure utilisation est dans le couloir gauche, pour le moment occupée par Vinicius Junior, le Bondynois ne s'en sort.

Wirtz, le très gros transfert du Real Madrid ?

Dans cette optique, le Real Madrid commence déjà à travailler sur son mercato estival et selon les informations de AS, l'une des priorités du club merengue se nomme Florian Wirtz dont le transfert pourrait coûter environ 130M€, compte tenu de ses prestations avec le Bayer Leverkusen.

Un joueur qui peut régaler Mbappé

Un transfert qui pourrait bien régaler Kylian Mbappé. Et pour cause, la qualité de passes de Florian Wirtz permet aux attaquants de se retrouver dans les meilleures conditions et si le meneur de jeu allemand débarque au Real Madrid, c'est bien l'ancien numéro 7 du PSG qui pourrait en être le grand gagnant.