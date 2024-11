FC Nantes : Ultime chance pour Kombouaré, le match de la peur approche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau battu lors de la précédente journée, le FC Nantes continue d'inquiéter. Battus à Lens (3-2), les Canaris sont toujours en difficulté avec un petit point d'avance sur Le Havre, premier relégable. D'ailleurs, les Nantais recevront les Normands après la trêve internationale. Un match de la peur pour lequel Antoine Kombouaré n'aura pas le droit à l'erreur.

Après sept matches sans victoire, le FC Nantes se déplaçait à Lens le week-end dernier dans un match crucial pour la course au maintien. Mais s'ils n'ont pas démérité, les Canaris se sont inclinés contre les Sang-et-Or (2-3). Une défaite qui vient confirmer un bilan inquiétant puisqu'avec 10 points, le FC Nantes est 14e de Ligue 1 avec autant de points qu'Angers et l'ASSE. Le Havre et Montpellier, qui occupent les deux positions de relégables, sont également au contact avec respectivement un et trois points de retard sur les hommes d'Antoine Kombouaré.

Kombouaré en grand danger contre Le Havre ?

D'ailleurs, la situation se complique pour le Kanak protégé jusque-là par Waldemar Kita. En effet, selon les informations de Ouest-France, en cas de défaite face au Havre le 24 novembre prochain à la Beaujoire, Antoine Kombouaré pourrait le payer cash en étant viré de son poste d'entraîneur. Il faut dire que les Normands sont désormais des concurrents directs dans la course au maintien. Conscient de la situation, l'ancien entraîneur du PSG ne veut toutefois rien lâcher.

«On n’a pas le droit de lâcher»

« Il faut assumer, faire le boulot. Donc il faut trouver une explication à une situation très compliqué, c’était cohérent ce qu’on a mis en place. Ils ont de la réussite, Kelvin prend un petit pont, on finit sur un CSC (NDLR, le but a été accordé à Adrien Thomasson). On sent de la fébrilité, mais il faut rester costauds. J’ai dit aux joueurs qu’on ne peut pas gagner un match si on ne peut pas prendre un point en marquant deux buts. On peut beaucoup mieux défendre, il faut prendre conscience que c’est compliqué et qu’on a tout fait pour se retrouver dans cette situation. On concède un penalty et un CSC, il faut pouvoir se révolter, il n’y a pas eu assez de réactions. C’est pas une défaite encourageant, on est très déçus. Nos supporters viennent en nombre, ils sont toujours là, on n’a pas le droit de lâcher », confiait Antoine Kombouaré après la défaite à Lens, au micro de DAZN.