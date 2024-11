Mercato - OM : La prochaine recrue est annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir déjà vécu un mercato estival très agité, l’OM semble également préparer du mouvement pour le mois de janvier. Le club phocéen serait en quête d’un nouveau profil défensif, et Medhi Benatia n’exclut pas du renfort cet hiver. Le conseiller sportif de l’OM annonce en tout qu’il scrutera très probablement le marché.

Malgré son bon début de saison dans l’ensemble, l’OM reste sur deux énormes revers à domicile face au PSG (0-3) et l’AJ Auxerre (1-3) avec six buts encaissés sur ces deux rencontres. Le secteur défensif se retrouve donc logiquement pointé du doigt, et il est d’ailleurs question de la possible arrivée d’au moins un nouveau renfort lors du mercato hivernal. Medhi Benatia s’est exprimé sans détour à ce sujet mardi soir dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, et le conseiller sportif de l’OM confirme la possibilité d’attirer un défenseur en janvier.

« On peut changer les choses »

« On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu'on prend, ce sont des cadeaux. On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd'hui », indique Benatia, qui observera le marché de près cet hiver, même s’il refuse de condamner les défenseurs actuels qui composent l’effectif de l’OM.

« On va regarder comment renforcer l’équipe »

« Quand tu as 3-4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l'impression qu'il faut tout changer. On a des matchs trop importants qui arrivent. On peut toujours regarder comment renforcer l'équipe. Ce sera fait », poursuit le conseiller sportif de l’OM sur le mercato hivernal qui s’annonce donc agité pour Benatia. Reste à savoir s’il trouvera son bonheur avec un nouveau défenseur…