Mercato : Recruté par Kylian Mbappé, il balance tout sur sa signature

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen cet été, Kylian Mbappé a suite à cela décidé d’apporter certains changements au sein de l’organigramme du club normand. C’est ainsi que Gérard Prêcheur a été nommé directeur technique. Comment en est-il arrivé à rejoindre ce projet de Mbappé ? Le dirigeant de 65 ans a dévoilé les coulisses de sa signature.

Au Stade Malherbe de Caen, c’est désormais Kylian Mbappé le patron. En plus d’être joueur du Real Madrid, le Français est devenu cet été actionnaire majoritaire du club normand. Le début d’une nouvelle ère à Caen et cela s’est logiquement accompagné par plusieurs changements au sein de l’organigramme. Parmi eux, on peut noter la nomination de Gérard Prêcheur comme directeur technique.

Kylian Mbappé n’est «plus un joueur de foot», terrible annonce ! https://t.co/0PRchsxaf7 pic.twitter.com/9b5CgK5QZf — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

« J'ai reçu un coup de fil où elle m'a présenté le projet »

Invité de France Bleu, Gérard Prêcheur a raconté comment il est arrivé à ce poste de directeur technique du SM Caen. Il a alors confié : « L'expérience au PSG avait été difficile mais très enrichissante. J'étais retourné dans l'Ardèche du Sud, On avait décidé avec mon épouse d'y passer notre retraite. Et on s'est croisé avec la maman de Kylian, Fayza, lors d'un match de l'équipe de France à Marseille. Elle m'a demandé où j'en était et ce que je voulais faire. Elle m'a dit qu'elle me recontacterait et j'ai reçu un coup de fil où elle m'a présenté le projet et proposé un rendez-vous un peu plus formel pour présenter le projet qu'ils avaient en tête ».

« Cela a matché tout de suite »

Contacté par Kylian Mbappé et sa mère donc, Gérard Prêcheur a ensuite développé : « Lorsque j'ai évoqué le projet avec Fayza et Kylian, dans les secondes qui ont suivi les premiers échanges, cela a matché tout de suite. On avait une volonté vraiment commune de replacer le football au cœur de la politique générale du club. Et puis j'ai été très honoré d'être contacté par Kylian et sa maman. Tout de suite, j'ai senti que c'était une opportunité pour moi également de pouvoir boucler la boucle et de revenir finir avec les garçons où j'avais démarré et de mettre en acte toute l'expérience que j'avais acquise tout au long de mon assez long parcours ».