Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM !

Thomas Bourseau

Une année avant l’expiration de son contrat d’entraîneur à l’OM, Jorge Sampaoli décidait de mettre un terme à sa collaboration avec le club marseillais à cause d’un recrutement qui ne répondait pas à ses attentes. Et il semblerait que du côté de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur argentin ne remplissait plus les critères sportifs.

Jorge Sampaoli fut le premier entraîneur nommé par Pablo Longoria en tant que président de l’OM en février 2021. Le technicien argentin signait alors un contrat de deux ans et demi. Ce qui aurait dû faire de lui le coach de l’Olympique de Marseille jusqu’à l’été 2023. Toutefois, « Coach Sampa » décidera de mettre un terme à sa collaboration plutôt fructueuse avec l’OM avec une place en demi-finale de Ligue Europa Conférence et une deuxième place au classement de Ligue 1 en 2021/2022.

OM : Un coup de gueule est lâché pour le défendre après le PSG https://t.co/6uOWUeOYqs pic.twitter.com/lsYTZOWxMi — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Sampaoli claquait la porte de l’OM à cause du mercato

Cependant, le 30 juin 2022, Jorge Sampaoli faisait le choix de couper court à son aventure marseillaise en raison d’un mécontentement de sa part à propos du début du mercato estival effectuait à l’époque par le président Pablo Longoria. Le patron de l’OM expliquait en interview plus tard que le club se devait d’être réaliste et ne pouvait pas offrir à Sampaoli l’effectif que l’Argentin attendait à ce moment du projet sportif phocéen.

L’OM mécontent du jeu de Sampaoli sur la fin, le divorce a arrangé tout le monde ?

Selon les informations divulguées par L’Équipe ce mardi, les performances du groupe entraîné par Jorge Sampaoli à la fin de la saison 2021/2022 auraient alarmé Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille relevait alors des matchs cadenassés et ronronnant comme stipulé par le quotidien sportif lorsque les hauts décideurs de l’OM cultivait le souhait de prôner un football plus vertical. Ce que son successeur Igor Tudor a réussi à mettre en place la saison suivante bien qu'il ne soit lui aussi resté qu'un seul exercice sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille...