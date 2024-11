OM : Un retour avec Sampaoli ? L'enfant du pays dénonce un «fantasme» !

Jean de Teyssière

Ces derniers jours ont été très agités au Stade rennais. Après un début de saison catastrophique, le club a renvoyé Julien Stéphan et attend de savoir qui sera le futur entraîneur des Bretons. Le nom d’Habib Beye Patrick Vieira ou encore Wilfried Nancy sont ressortis mais c’est finalement Jorge Sampaoli qui devrait récupérer le poste. Une rumeur laissait entendre qu’il serait accompagné de Samir Nasri, chose qu’il réfute catégoriquement.

Le Stade rennais s’apprête à avoir un nouvel entraîneur. Après le limogeage de Julien Stéphan ce jeudi, Jorge Sampaoli est le grand favori pour succéder au coach français. Sampaoli va entraîner son deuxième club français après l’OM et un gros chantier l’y attend.

EXCLU @le10sport : Le FC Séville songe à recruter Ayman Kari (PSG) cet hiver



▶️ Kari arrive en fin de contrat (juin 2025) et n'entre plus dans les plans du PSG



▶️Séville très intéressé, réfléchit à une offensive cet hiver pour le récupérerhttps://t.co/9Kr3ku2Kx1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 6, 2024

Sampaoli futur entraîneur de Rennes ?

Jorge Sampaoli devrait a priori devenir l’entraîneur de Rennes. L’ancien coach de l’OM était présent dans les tribunes du Roazhon Park ce dimanche après-midi pour assister à l’énième défaite de sa future équipe face à Toulouse (0-2). L’entraîneur argentin va avoir du travail pour redresser un club en crise, et il pourrait faire équipe avec Samir Nasri, pressenti pour être son adjoint.

«Ça relève du fantasme»

Samir Nasri, désormais consultant au Canal Football Club a justement répondu à cette rumeur dans l’émission : « Nasri adjoint de Sampaoli à Rennes ? Ça relève du fantasme et de la fake news. Je n'ai pas eu le coach au téléphone. Je l'ai eu il y a une semaine, mais ça n'avait rien à voir. On a pris des nouvelles de nos familles respectives. Après jeudi après-midi, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages et de coups de fil, dont certains de mes collègues à Canal + avec qui j'étais là mardi et mercredi, pour me demander si j'allais aller à Rennes. J'ai répondu : "qu'est ce que vous me racontez ?". On a des liens, mais je ne suis pas entraineur. » Au moins, les choses sont claires.