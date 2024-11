L’OM s’évite une grande trahison au mercato

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne gloire de l'OM, Florian Thauvin a pris une destination étonnante en 2021 lors de son départ. Parti au Mexique, le joueur français a fait son retour en Europe, à l'Udinese, où il a fait un bon début de saison en Serie A. Mais pourrait-on revoir Thauvin en France ? L'ancien Olympien a quelques conditions pour cela, ne voulant pas trahir l'OM.

Auteur d'un mercato de folie cet été pour retrouver les sommets de Ligue 1, l'OM a vu Florian Thauvin faire un bon début de saison et certaines rumeurs l'ont associé de nouveau au club de la cité phocéenne. Le joueur français se sent bien à l'Udinese et n'a pas prévu de revenir en France pour le moment si l'on en croit ses propos dans Téléfoot.

Thauvin de retour en France ?

Après avoir passé huit saisons à l'OM, Florian Thauvin connaît bien la Ligue 1 et son profil intéresserait sûrement quelques clubs en France. Sous contrat avec le club italien jusqu'à la fin de la saison, il n'a pas prévu de retourner dans un club français. « Revoir Thauvin un jour en Ligue 1 ? Honnêtement, ce n’est pas la priorité aujourd’hui. S’il y a une belle opportunité avec un grand club, elle sera étudiée. Pas n’importe quel club évidemment » dit-il au micro de Téléfoot.

« Je ne l'ai pas fait pour aller dans un club rival »

Au cours de son passage, Florian Thauvin a laissé une empreinte indélébile auprès des supporters marseillais et il reste forcément très attaché au club. Et s'il devait revenir en France, pas question de trahir l'OM. « Rejoindre un club rival de l’OM pas une possibilité ? Non, un club rival, je ne le ferai pas. C’est avoir du respect pour l’OM mais aussi pour moi, pour ce que j’ai fait dans ma vie, dans ma carrière. Je ne l’ai pas fait pour aller dans un club rival » poursuit-il.