Mercato : L’OM connaît déjà ses trois prochains transferts

Auteur d'un début de saison en dents de scie, l'OM prépare un mercato d'hiver durant lequel plusieurs joueurs indésirables pourraient partir. Et pour cause, l'objectif du club phocéen est d'alléger encore la masse salariale du club après avoir déjà bien entamé cette phase. Ainsi, deux ou trois joueurs pourraient être poussés au départ.

A l'approche du mercato d'hiver, l'OM devrait se montrer moins actif que l'été dernier durant lequel 12 nouveaux joueurs sont arrivés. Cette fois-ci, il ne sera pas question de dépenser à tout-va, mais bien d'alléger encore une masse salariale jugée trop élevée en interne. Dans cette optique, l'OM veut agir vite et sait déjà qui sera poussé dehors comme l'a révélé Mohamed Toubache-Ter.

2 ou 3 indésirables poussés au départ ?

« Il faut qu’ils allègent absolument la masse salariale et ils sont dans l’optique de lâcher 2 ou 3 joueurs assez rapidement dès le début du mercato. C’est aussi une consigne. Ce sont plutôt des indésirables. Ils savent très bien où sont les manques, surtout dans le domaine défensif, ils l’ont ciblé. Ça leur a aussi été évoqué par le coach », a-t-il confié lors d'un Space organisé sur X. D'ailleurs, l'allégement de la masse salariale était déjà un sujet l'été dernier comme l'assurait Roberto De Zerbi en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM révélait que le club avait économisé 20M€ de salaire.

«On a baissé les salaires des joueurs d'environ 20M€»

« Je me sens très bien ici, très bien dans cette ville, mais il ne faut pas oublier qu'on essaie de construire une équipe nouvelle, une équipe forte. On était huitièmes l'année dernière, on a baissé les salaires des joueurs d'environ 20M€ (il parle sans doute de la masse salariale annuelle, ndlr). Alors ce n'est pas parfait, vous avez raison, surtout au Vélodrome. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup », confiait le technicien italien devant les médias après la victoire contre le FC Nantes (2-1).