De Zerbi - OM : L’annonce surprise à 20M€ !

Présent en conférence de presse après la victoire de l'OM sur la pelouse du FC Nantes (2-1), Roberto De Zerbi a fait le bilan des 10 premières journées de Ligue 1, rappelant que l'effectif a été chamboulé durant l'été. Le technicien italien révèle également que le club phocéen a économisé 20M€ de masse salariale.

Vainqueur à Nantes (2-1), l'OM a récupéré sa place de dauphin du PSG avec 20 points, mais une meilleure différence de buts que l'AS Monaco. L'occasion pour Roberto De Zerbi de dresser un premier bilan positif après 10 journées de Ligue 1, d'autant plus que l'Italien rappelle que l'effectif marseillais a été totalement chamboulé. Et il précise même que la masse salariale a chuté de 20M€.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

De Zerbi fait le bilan après 10 journées

« Je tiens à être clair. Tout d'abord, je pense que mes joueurs sont nouveaux pour beaucoup dans ce club, mais quand ils sont venus ici, ils étaient heureux de le faire et ils savaient ce qui les attendait. Moi-même, je suis très heureux d'être venu à Marseille. Je me sens très bien ici, très bien dans cette ville, mais il ne faut pas oublier qu'on essaie de construire une équipe nouvelle, une équipe forte. On était huitièmes l'année dernière, on a baissé les salaires des joueurs d'environ 20M€ (il parle sans doute de la masse salariale annuelle, ndlr). Alors ce n'est pas parfait, vous avez raison, surtout au Vélodrome. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup », lâche l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On a baissé les salaires des joueurs d'environ 20M€»

« Évidemment qu'on voudrait avoir plus de continuité à domicile, évidemment que cette défaite contre le PSG a été très dure. Physiquement aussi. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer, les joueurs ont vraiment souffert de cela. Ça a été une semaine difficile, mais il faut choisir. Soit on décide de construire, soit on s'arrête à un match remporté, où Greenwood est le meilleur du monde et à la défaite suivante, alors il n'est plus du tout bon. Évidemment, on sait qu'on doit et qu'on peut s'améliorer. On n'est pas encore au niveau de jeu que j'espérais. Ce soir, on a fait 40 bonnes minutes de jeu, mais ce n'est pas encore ça. C'est vrai que même s'il faut au Vélodrome avoir plus de résultats, plus de personnalité, plus de courage, plus d'esprit aussi au niveau de la façon dont on attaque, dont on défend, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est deuxièmes ce soir, qu'on a 20 points en 10 matchs, qu'on est la 2e meilleure attaque du championnat, qu'on a le 2e meilleur buteur Greenwood. Il y a eu énormément de changements dans cette équipe », ajoute Roberto De Zerbi, rapporté par Le Phocéen.