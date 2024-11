Mercato : Le PSG a signé un «tueur» ?

Pierrick Levallet

Recruté lors de l’été 2023 pour 50M€, Bradley Barcola a mis un peu de temps pour s’imposer au PSG. Mais l’international français est désormais un joueur important du onze de Luis Enrique, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs développé une faculté spéciale pour être plus efficace en attaque.

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG, qui n’a pas vraiment été comblé par l’arrivée d’un nouvel attaquant. Luis Enrique a misé sur les joueurs qu’il avait déjà dans son effectif, et en particulier sur Bradley Barcola. Pas vraiment efficace à la finition la saison passée, l’ailier de 22 ans a démarré l’exercice 2024-2025 d’une excellente manière (8 buts en 13 matchs). L’international français a d’ailleurs avoué que Luis Enrique l’avait aidé à devenir un véritable « tueur » devant le but.

«Je n’avais pas ce côté tueur»

« Est-ce que j’ai abordé la saison avec l’idée d’être plus décisif ? Oui, clairement. C’est ce qui me manquait l’année dernière. J’étais plus dans un rôle d’ailier percutant, je n’avais pas ce côté tueur. Le coach a été le premier à me le reprocher. Il m’a toujours dit que ce que je faisais, c’était très bien, mais il m’a rappelé que j’étais d’abord attaquant et ce qu’on demande à un attaquant, c’est de marquer. Il fallait que je rentre ça dans mon jeu. Si je l’intégrais, il était sûr que j’allais être un très, très bon joueur » a expliqué Bradley Barcola dans un entretien accordé au Parisien.

Barcola galère plus en Ligue des champions

S’il se montre particulièrement efficace en Ligue 1, l’ancien de l’OL éprouve néanmoins plus de difficultés en Ligue des champions. Bradley Barcola n’a toujours pas inscrit le moindre but dans la prestigieuse compétition européenne cette saison. Son dernier remonte au 14 février dernier, lors du match aller contre la Real Sociedad (victoire 2-0). Le PSG attend donc que l’ailier de 22 ans débloque enfin son compteur, pour aider les Rouge-et-Bleu à se qualifier pour le prochain tour.