«Je suis dérangé», Barcola balance sur son transfert au PSG

Durant l’été 2023, le PSG a recruté le jeune espoir de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, contre la somme de 50M€. L’international français a pris du galon et est même le meilleur buteur de Ligue 1, avec huit réalisations cette saison. Depuis sa signature au PSG, Bradley Barcola est entré dans une autre dimension. Interrogé, le crack de 22 ans a expliqué comment sa vie avait changé depuis son emménagement à Paris.

Le PSG est déjà seul en tête de la Ligue 1 après dix journées. Après sa victoire face au RC Lens (1-0), le club de la capitale a six points d’avance sur son dauphin monégasque, qui a chuté face à Angers samedi. Face à Lens, c’est Bradley Barcola qui a idéalement servi Ousmane Dembélé. L’ancien Lyonnais est de plus en plus indispensable, en tout cas en Ligue 1.

«Je suis un peu plus dérangé»

Dans une interview accordée au Parisien, Bradley Barcola raconte sa nouvelle vie depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 : « En quoi votre vie a-t-elle changé depuis votre signature à Paris ? Dans ma vie de tous les jours, je suis le même qu’à Lyon. Je n’ai rien changé à ce que je suis. Ce qui a évolué, c’est le regard des gens. Quand je sors de chez moi, je suis un peu plus dérangé quand même. Je vais au supermarché et, dans le rayon, on va me reconnaître et parler du match. Mais je vis ça avec la même décontraction. »

«Il ne faut pas s’arrêter de vivre»

« Vous continuez à faire vos courses ? Je vais faire mes courses, tranquille, je mange au restaurant normalement avec mes amis. Je pense que c’est comme ça qu’on arrive à garder les pieds sur terre. Il ne faut pas s’arrêter de vivre, poursuit Barcola. Ça me permet de rester bien dans ma tête, de croiser des supporters, de parler avec eux. C’est dans ma nature, j’essaie de rester le même, de ne pas me poser mille questions quand je sors dans la rue. »