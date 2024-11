Mercato - OM : «Très bizarre», il balance après son transfert

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM en janvier, Quentin Merlin retrouvait son ancien club, le FC Nantes, dimanche soir. Et pour la première fois depuis son transfert, l'ancien canari était de retour dans son ancien stade de La Beaujoire. Un sentiment «très bizarre» pour Merlin, formé à Nantes.

Quentin Merlin effectuait son grand retour avec l'OM dimanche soir, et pas n'importe où. En effet, le club phocéen était en déplacement sur la pelouse du FC Nantes, l'ancien club de l'international Espoirs. C'était la première fois depuis son transfert qu'il foulait la pelouse de La Beaujoire.

«J'ai joué là-bas, donc je connais l'ambiance»

« C'est une équipe très difficile à jouer. J'ai joué là-bas, donc je connais l'ambiance. Contre l'OM, à la Beaujoire, les joueurs sont toujours à fond, on dirait qu'ils deviennent tous des Messis. Nous aussi, on n'a pas su concrétiser nos occasions et on a commis quelques erreurs. On a eu du mal à garder le ballon et à imposer notre jeu, même si parfois, on a bien réussi. Mais il faut bien analyser ce match », a déclaré Quentin Merlin en zone mixte avant d'évoquer son grand retour à Nantes.

«C'était très bizarre»

« C'était la première fois, et c'était très bizarre. Il y a 7-8 mois, je portais encore le maillot du FC Nantes. J'ai beaucoup de souvenirs magiques sous les couleurs jaune et vert. C'était étrange, mais je leur souhaite une bonne fin de saison. Ça m'a fait plaisir de revenir à la Beaujoire », a ajouté Quentin Merlin.