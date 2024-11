Le PSG a fait une erreur sur le mercato ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Après le départ de la star de 25 ans, le PSG a recruté quatre joueurs : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. En parallèle, le club de la capitale s'est séparé de Manuel Ugarte et de Nordi Mukiele, entre autres. Selon vous, le PSG a-t-il fait une erreur lors du dernier mercato estival ? A vos votes !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé disposait d'une clause pour étendre son bail d'une saison avec le PSG. Toutefois, l'attaquant de 25 ans a préféré ne pas activer cette option. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement dans le club de ses rêves : le Real Madrid.

Le PSG a recruté Désiré Doué

Malgré le départ de Kylian Mbappé, les hautes sphères du PSG n'ont pas fait de folies sur le mercato. En effet, le club de la capitale s'est contenté de renforcer toutes ses lignes, et ce, sans casser sa tirelire. Plus précisément, Luis Campos a offert Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué à Luis Enrique. Pour attirer le gardien russe vers le PSG, le conseiller football portugais a versé environ 20M€ à Krasnodar. En ce qui concerne l'ancien défenseur central de l'Eintracht Francfort, il a couté près de 40M€ au PSG. De son côté, le milieu de terrain portugais a été arraché à Benfica pour une somme proche de 70M€, bonus compris. Enfin, le PSG aurait signé un chèque avoisinant les 60M€, bonus compris, pour que le Stade Rennais accepte de vendre l'ailier gauche Désiré Doué.

Ugarte a rejoint à Manchester United

Dans le sens des départs, le PSG a bouclé plusieurs transferts, dont ceux de Manuel Ugarte et de Nordi Mukiele. D'une part, le milieu de terrain portugais e a été vendu à Manchester United pour une somme proche de 50M€. D'autre part, le latéral droit français est prêté pendant une saison à l'Eintracht Francfort.

