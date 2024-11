OM : De Zerbi va claquer la porte en 2025 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Roberto de Zerbi est fixé après son incroyable coup de gueule en conférence de presse d'après-match. Malgré l'humiliation subie face à l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3), le technicien italien devrait poursuivre sa mission, au moins jusqu'à la fin de la saison. La suite paraît plus incertaine selon l'avis du journaliste Mathieu Grégoire.

Après la défaite face à l’AJ Auxerre vendredi soir (1-3), Roberto de Zerbi se demandait s’il était responsable des maux de son équipe. Sur RMC, Mehdi Benatia lui a apporté une réponse claire. « Pour nous, il n’y a pas de discussion, c’est l’homme de la situation. C’est un mec en or » a lâché le conseiller sportif de Pablo Longoria durant l’émission Rothen S’Enflamme. Une information confirmée par Mathieu Grégoire.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

De Zerbi à un tournant de sa carrière

A en croire le journaliste de L’Equipe, un départ de De Zerbi avant la fin de l’année est hautement improbable. Par contre, la pression qui existe au sein de l’OM pourrait bien être la marche vers des hauteurs plus élevées. « Pour moi, l’OM doit lui permettre de passer un cap parce que la pression est immense ici. On est sans équivalent à part les clubs turcs. Ce coach découvre un truc qui devrait lui permettre de découvrir un gros club. Car les grosses équipes ont encore des doutes sur lui, sur son management. Sinon, le Bayern Munich l’aurait choisi » a déclaré Grégoire durant un live de Youss TV.

Son départ est déjà programmé ?

Selon le journaliste, De Zerbi ne devrait donc pas aller au bout de son contrat, et ce quelque soit son bilan sportif. Il n’est pas impossible de le voir quitter l’OM à la fin de la saison si la mauvaise passe se poursuit. « Soit il réussit et il va vite partir dans un gros club. Soit, il finit broyé et il fait sa sortie dans six mois » a confié le correspondant à Marseille du quotidien sportif.