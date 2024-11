De Zerbi lâche une bombe, l’OM calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une simple déclaration sous le coup de la colère ? Quoi qu'il en soit, les déclarations de Roberto de Zerbi après la défaite face à l'AJ Auxerre ont de quoi surprendre (1-3). Furieux, il avait ouvert la porte à un départ dans un avenir proche. Ambassadeur de l'OM, Basile Boli s'est prononcé sur l'avenir du technicien italien.

Roberto de Zerbi est un homme qui ne prend pas de pincettes. Doté d’un fort caractère, le technicien italien a exprimé son ras-le-bol devant la prestation de son équipe face à l’AJ Auxerre. Le coach de l’OM a même ouvert la porte à un départ. « Si c'est moi le problème, je pars » a-t-il lâché. Mais ambassadeur du club marseillais, Basile Boli a tenu à dédramatiser la situation.

Une déception face à Auxerre

« On a des hauts et des bas mais le club a lancé un nouveau cycle. C’est un renouveau. Il faut donc s’attendre à des moments difficiles et à des moments exceptionnels. Cela fait partie de la vie de tout sportif de haut niveau. La défaite face à Auxerre ? A l’Olympique de Marseille, comme ailleurs, il n’y a aucune défaite qui fait plaisir. Donc, évidemment, celle-ci fait partie des déceptions » a confié la légende marseillaise.

L'OM répond pour son avenir

Questionné sur l’avenir de De Zerbi, Boli évoque un coup de colère sans lendemain. « Si le club lui maintient sa confiance ? Cela, ce n’est pas à moi de le dire. Quand il y a une déception après un match perdu, on dit des choses à chaud. Il y a de l’émotion. Mais tout va rentrer dans l’ordre après la trêve internationale » a-t-il lâché. Conseiller sportif de Pablo Longoria, Mehdi Benatia a répondu au nom du club : « Pour nous, il n’y a pas de discussion, c’est l’homme de la situation. C’est un mec en or ».