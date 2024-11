Mercato : L’OM signe un profil XXL, «je n’y croyais pas»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a frappé un très grand coup l’été dernier avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur alors que ce dernier était très courtisé sur le marché, et notamment par Manchester United. Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, livre les coulisses de cette arrivée prestigieuse pour le club.

Après avoir explosé différentes options comme Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galtier, l’OM a finalement réussi à convaincre Roberto De Zerbi de venir occuper le poste d’entraîneur l’été dernier. Un coup de maitre de la part des dirigeants phocéens, puisque l’ancien coach de Brighton disposait d’une très belle cote sur le marché des entraîneurs (Manchester United, Bayern Munich…). Et Medhi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, a raconté cette signature de De Zerbi sur les ondes de RMC Sport mardi.

« Il y avait Manchester United sur lui »

« J'avais déjà le contact avec Roberto. On était régulièrement en discussion. Ç’a toujours été un entraîneur que j'adore. Il y avait Manchester sur lui, je le savais. Il a aimé la façon dont on l'a abordé avec Pablo, le respect qu'on lui a montré. On lui a montré à quel point c'était important qu'on reparte avec lui. On a sauté sur l'occasion, même si au départ, je n'y croyais pas trop. J'étais rentré à Dubaï avec la famille. Je lui ai dit: 'j'ai un avion à 23h30, demain je suis à Milan je peux te voir'. Il me dit: 'Medhi, rien que ce que tu me proposes c'est énorme'. Il connaissait déjà Pablo, ça a aidé facile », assure le dirigeant de l’OM, qui n’a donc pas eu beaucoup de mal à convaincre De Zerbi de signer.

« Le mec était à l’écoute »

« Dès qu'on lui a parlé de Marseille, le mec était à l'écoute. Il avait besoin de cette passion. L'année dernière, on avait joué contre lui. Le stade, il connaissait. L'objectif est de donner à cette équipe 40% du caractère du coach, de sa personnalité. Si on a ça, on ira peut-être pas titiller Paris, mais on sera dans l'objectif, qui est d'entrer en Ligue des champions », poursuit Benatia.