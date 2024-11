F1 - Verstappen : Red Bull tient le futur GOAT ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen a brillamment renoué avec la victoire au Grand Prix du Brésil alors qu’il partait de la 17e position. Ce triomphe crucial rapproche le Néerlandais d'un quatrième titre mondial. Christian Horner, directeur de Red Bull, souligne les performances exceptionnelles de son pilote, le rangeant parmi les plus grands de l'histoire du sport automobile.

Alors que la victoire lui échappait depuis le 23 juin, Max Verstappen a renoué avec le succès du côté de São Paulo avec la manière. C’est au terme d'un Grand Prix disputé sous le déluge et démarré à la 17e position que le Néerlandais de Red Bull l’a emporté, de quoi lui permettre de se rapprocher un peu plus d’un quatrième sacre mondial. Pour Christian Horner, c’est une victoire digne des plus grands.

« Il faut commencer à le considérer comme l’un des plus grands du sport »

« S’il continue comme ça, s’il remporte ce quatrième titre, ce qui, espérons-le, n’est plus qu’un petit pas en avant à faire pour lui maintenant, alors il faut commencer à le considérer comme l’un des plus grands du sport, confie le directeur de Red Bull, rapporté par Nextgen-Auto. Je pense qu’il pilote à un niveau incroyable, comme il l’a continuellement démontré. C’est génial de travailler avec lui quand il est dans la voiture, il vous donne tout. Et il a toujours cette faim et cette passion, c’est génial à voir. »

« Passer de la 17e place dans ces conditions pour remporter le Grand Prix était exceptionnel »

Christian Horner n’hésite pas à comparer la performance de Verstappen au Brésil à celle d’Ayrton Senna en 1993 lors du Grand Prix d'Europe sur le circuit de Donington : « Je pense que c’était l’une de ses meilleures courses. Passer de la 17e place dans ces conditions pour remporter le Grand Prix était exceptionnel. Cette victoire était donc parmi ses meilleures, si ce n’est la meilleure. Quand on parle de certaines des meilleures courses que nous avons vues au fil des ans de la part de certains des plus grands noms, Senna à Donnington en 93 m’est venu à l’esprit. C’était, à mon avis, de ce niveau ».