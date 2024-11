F1 : McLaren est choqué par Verstappen !

Jean de Teyssière

La semaine dernière, lors du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen a réalisé une course qui restera dans les annales. Parti 17ème, il a réussi à remporter le Grand Prix et son départ exceptionnel en a choqué plus d’un. Comparé par Christian Horner à Ayrton Senna, c’est cette fois-ci Mark Webber, manager du pilote de McLaren Oscar Piastri qui y est allé de son éloge.

Max Verstappen va devenir champion du monde pour la quatrième fois de suite. Grâce à sa performance XXL au Brésil, le Néerlandais doit terminer au moins une fois devant Lando Norris lors des trois prochaines courses pour être champion du monde. Quoiqu’il se passe, le talent du Néerlandais fait l’unanimité dans le paddock.

Au Brésil, l’une des meilleures performances de Verstappen

Mark Webber, manager d’Oscar Piastri, le pilote de McLaren n’a pas tari d’éloges sur Max Verstappen, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Si ce n’est pas la meilleure performance de Verstappen, elle est en tout cas tout là-haut… Il n’y avait pas beaucoup de pilotes qui étaient même proches de pouvoir faire les manœuvres qu’il a faites. Il avait l’air à l’aise. L’adhérence qu’il avait dans les virages lents, la façon dont il gérait la voiture, la conduite très fluide, très propre. Je ne pense même pas l’avoir vu partir au large ou à la dérive pendant toute la course, ce qui est extraordinaire. »

Verstappen, le meilleur de la planète

« Nous savons qu’il a fait une liste phénoménale de courses incroyables et de remontées. Mais c’était une déclaration rappelant à tous que ’je suis le meilleur de la planète’, poursuit-il. Un pilotage extraordinaire de la part de Verstappen. Il s’est frayé un chemin, surpassant tous les gars. Il était le seul à pouvoir trouver des opportunités rapidement et de faire des dépassements. Les autres ont eu du mal à trouver l’adhérence et ont pris plus de temps. Il était juste créatif, courageux, décisif. »