F1 : «Il ne l’a pas fait», Verstappen peut jubiler !

Dimanche dernier, Max Verstappen a complètement bluffé les observateurs en remportant le Grand Prix du Brésil alors que le Néerlandais s’élançait depuis la 17ème position sur la grille. Le pilote Red Bull sera difficilement rattrapé par son rival Lando Norris au classement du championnat du monde, d’autant que comme l’analyse Eddie Jordan, le pilote McLaren manque encore d’expérience.

Max Verstappen bien parti pour un quatrième sacre consécutif. Avec sa sublime victoire à Interlagos dimanche dernier à l’occasion du Grand Prix du Brésil, le triple champion du monde en titre dispose désormais de 62 points d’avance sur son dauphin Lando Norris. Alors qu’il ne reste plus que trois courses sur cette saison 2024, Verstappen semble tiré d’affaire.

« Il n’y a rien en moi qui me dise que j’ai vu en Lando quelque chose que j’ai vu que Max pouvait faire »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Eddie Jordan a quant à lui pas mâché ses mots concernant le niveau de Lando Norris, que l’ancien patron d’écurie juge encore insuffisant. « Lando n’est pas encore tout à fait au point. Il n’a pas encore réussi à s’imposer au départ, entre la pole position et le premier virage. Il a la vitesse. Mais il n’y a rien en moi qui me dise que j’ai vu en Lando quelque chose que j’ai vu que Max pouvait faire dimanche. Rien », a confié l’Irlandais.

« Pour l’instant, il ne l’a pas fait »

« Je suis désolé, ce n’est tout simplement pas là. Lando doit donc se regarder longuement dans le miroir cet hiver et se dire ’si je veux être un grand champion du monde, j’ai beaucoup à apprendre, et je dois commencer à me repasser ces vidéos sur ce que c’est vraiment que d’être dur, tenace et victorieux’. Et je suis désolé, pour l’instant, il ne l’a pas fait », poursuit Eddie Jordan. Reste désormais à savoir si Lando Norris sera capable de poursuivre sur la même dynamique en 2025, afin d’aller chercher un premier titre mondial...