F1 : Il menace Red Bull, Ferrari et Mercedes !

Bien parti pour remporter le championnat du monde des constructeurs sur cette fin de saison, McLaren aura connu une brillante ascension en 2024. Mais à en croire les dires du Team Principal Andrea Stella, la formation de Zak Brown ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et souhaite continuer à devancer Red Bull, Ferrari, et Mercedes l’an prochain.

Avec Lando Norris pointant à la deuxième position du championnat du monde et Oscar Piastri à la quatrième, McLaren aura réalisé une magnifique saison. Sous la direction d’Andrea Stella, la formation britannique a réalisé d’importants progrès, et aura conçu la monoplace la plus rapide du circuit, du moins sur la deuxième partie de saison. Mais l’ingénieur italien lui, voit plus loin, et a affirmé vouloir faire mal à ses concurrents en 2025.

« Cela nous donne également beaucoup de confiance alors que nous nous préparons pour la saison 2025 »

« Oui, notre monoplace reste très solide et nous la comprenons toujours aussi bien. Les évolutions de cette fin de saison n’étaient pas aussi importantes que certaines par le passé, mais elles ont contribué au temps au tour. Nous avons aussi été très encouragés par le fait que les données de l’aileron avant et du plancher sur les circuits correspondent à ce que nous avions prévu lors du développement . Exactement comme nous l’avions prévu. Cela nous donne également beaucoup de confiance alors que nous nous préparons pour la saison 2025 », a lâché ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Nous avons tous nos adversaires dans notre viseur. Peu importe que ce soit Red Bull, Mercedes ou Ferrari »

« Chez McLaren, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Il n’y a pas d’adversaire en particulier sur lequel nous pourrions nous concentrer en priorité. Nous avons tous nos adversaires dans notre viseur. Peu importe que ce soit Red Bull, Mercedes ou Ferrari. C’est la même chose pour nous », poursuit Andrea Stella, définitivement déterminé à l’idée de se battre pour le championnat constructeur l’année prochaine, mais aussi pour le championnat du monde avec Lando Norris et Oscar Piastri.