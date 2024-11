F1 : «Masterclass» de Verstappen, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Max Verstappen a réalisé une performance exceptionnelle en s’adjugeant le Grand Prix du Brésil. Parti depuis la 17ème place sur la grille, le triple champion du monde a imposé sa loi du côté d’Interlagos. De quoi impressionner Eddie Jordan et David Coulthard, qui ont commenté cet exploit déjà dans l’histoire de la Formule 1.

Max Verstappen dans la légende. En remportant le Grand Prix du Brésil dimanche dernier, le Néerlandais a sûrement fait la différence dans son duel à distance l’opposant à Lando Norris au classement du championnat du monde. Et de quelle manière pour Verstappen, parti depuis la 17ème position au départ. Certes bien aidé par une Safety Car apparue au bon moment, le champion de Red Bull a réalisé une performance bluffante.

« Pour moi, c'était une masterclass quant à la manière dont un pilote atteint le sommet de sa carrière »

Dans des propos rapportés par Motorsport.com, Eddie Jordan (ancien propriétaire d’écurie) et David Coulthard (ancien pilote) se sont exprimés sur la victoire de « Super Max ». « Les mots me manquent, parce qu'on a vécu des courses titanesques cette année, dont on a vu la grandeur, mais elles pâlissent à côté de ce qu'a été ce Grand Prix. Il était si calme. Il calculait à chaque fois qu'il faisait un dépassement. Il a été exemplaire. Pour moi, c'était une masterclass quant à la manière dont un pilote atteint le sommet de sa carrière et devient champion du monde pour la quatrième fois », a d’abord lâché Jordan.

« C'est ce genre de choses qui, lorsque j'y réfléchis, me font penser à la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce sport »

« C'étaient des montagnes russes émotionnelles : frustré et en colère le matin [après les qualifications], et surpuissant l'après-midi. Je crois qu'il a fait 17 ou 18 meilleurs tours consécutifs. C'est ce genre de choses qui, lorsque j'y réfléchis, me font penser à la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce sport. C'est parce que je voulais voir l'excellence, voir des gens faire des choses que l'on trouve incroyables », a de son côté déclaré David Coulthard.