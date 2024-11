F1 : Lewis Hamilton dévoile son «plus grand rêve» !

Pierrick Levallet

La F1 ne reprend du service que le 24 novembre prochain avec le Grand Prix de Las Vegas. Cela laisse donc le temps aux écuries de corriger ce qui n’allait pas au Brésil pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Lewis Hamilton, lui, a hâte de disputer la course. Le futur pilote de Ferrari a d’ailleurs révélé ce qu’il aimerait voir en F1 avant de prendre sa retraite.

La F1 ne fait son retour que le 24 novembre prochain avec le Grand Prix de Las Vegas. Les différentes écuries auront donc le temps d’analyser ce qui a bien marché et ce qui n’a pas du tout fonctionné au Brésil pour corriger le tir et éviter de reproduire les mêmes erreurs aux Etats-Unis. Mercedes pourrait donc être amené à faire quelques changements sur la voiture de Lewis Hamilton, 10e à Interlagos. De son côté, le Britannique n’a pas manqué de dévoiler ce qu’il aimerait voir en F1 avant de quitter la discipline.

F1 : Bagarre avec son coéquipier, Hamilton a adoré ! https://t.co/av2yMjeYSM pic.twitter.com/4NFLbbMnVB — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«La course à Las Vegas était incroyable»

« L’une des choses cool, c’est que j’ai l’impression de jouer un rôle, même minuscule, dans ces courses qui arrivent en F1. C’est quelque chose que j’ai toujours demandé. Ils disaient où vous voulez faire une course et j’ai toujours dit Vegas. Et tout d’un coup, quelques années plus tard, nous avons eu une course à Vegas. Je pense que pour notre première course, naturellement, il y aura toujours, sur tout nouveau circuit, des apprentissages et des choses qui ne se passeront pas parfaitement bien. Donc le week-end dans son ensemble, ce qui s’est passé avec les fans, je ne m’en souviens pas exactement, mais ce n’était pas le week-end le plus calme de ce côté, mais la course était incroyable » a d’abord expliqué le futur pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«J’espère donc que cela arrivera à temps avant mon départ»

« En y repensant, je pense qu’ils auront fait tellement de changements et que ce sera encore mieux. Mais oui, rouler sous les lumières de la nuit à Vegas était tout simplement incroyable. Nous n’avions pas la voiture pour être devant, surtout ce week-end-là, notre Mercedes n’était pas très heureuse sur une piste comme ça, mais j’espère qu’elle sera un peu meilleure cette année. Et puis, j’ai aussi parlé de l’Afrique, et nous avons, potentiellement, le Rwanda dans les cartons, ce qui est incroyable. J’espère donc que cela arrivera à temps avant mon départ. Mon plus grand rêve, c’est de m’assurer de pouvoir courir [en Afrique] avant de prendre ma retraite » a ensuite ajouté Lewis Hamilton. Reste maintenant à voir si le septuple champion du monde tiendra suffisamment longtemps en F1 pour voir son rêve devenir réalité.