F1 - Mercedes : Hamilton «périmé» ? Le boss déballe tout 

A l’issue de cette saison, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari après d’innombrables années à dominer chez Mercedes. Pour le directeur des Flèches d’Argent Toto Wolff, le départ de la légende de 39 ans est un mal pour un bien concernant sa formation. Ce dernier a d’ailleurs affirmé que comme n’importe quel pilote, Hamilton finirait par être sur le déclin.

L’un des transferts les plus retentissants de l’histoire. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton s’apprête à quitter Mercedes pour Ferrari, chez qui « King Lewis » a paraphé un contrat pluriannuel. Forcément, l’écurie allemande a dû se réinventer, et a décidé de nommer Andrea Kimi Antonelli pour la saison prochaine. De son côté, le patron Toto Wolff a affirmé que le départ de la légende britannique n’était pas forcément une si mauvaise nouvelle.

« Je m'attendais absolument à ce que Lewis parte »

« Je m'attendais absolument à ce que Lewis parte. Je ne comprenais juste pas pourquoi il changeait d'équipe avant que nous sachions si nous allions être compétitifs. En outre, ça ne m'a pas laissé le temps de réagir, j'ai dû appeler nos partenaires en urgence, et j'ai peut-être raté des négociations avec d'autres pilotes qui avaient signé des contrats quelques semaines plus tôt, comme Charles Leclerc et Lando Norris », a ainsi lâché le directeur de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.

« Je crois que tout le monde a une date de péremption »

Surtout, Wolff a concédé que comme chaque pilote, Hamilton avait sans doute « une date de péremption » : « Il y a une raison pour laquelle nous n'avons signé qu'un contrat d'un an et plus. Nous sommes dans un sport où l'acuité cognitive est extrêmement importante, et je crois que tout le monde a une date de péremption. Je dois donc m'intéresser à la prochaine génération. C'est la même chose dans le football. Des managers comme Sir Alex Ferguson ou Pep Guardiola, ils ont anticipé cela dans les performances de leurs meilleurs éléments et ont fait appel à des joueurs junior qui ont fait progresser l'équipe pour les années suivantes », conclut l’Autrichien.