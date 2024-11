Mercato : Le Paris FC signe un renfort XXL, «c’est improbable»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC n'a pas attendu l'arrivée de la famille Arnault pour frapper un gros coup sur le mercato. Lors du dernier mercato estival, l'actuel leader de Ligue 2 est parvenu à attirer Maxime Lopez, formé à l'OM et passé par Sassuolo. Journaliste pour L'Equipe, Mathieu Grégoire avait été l'un des premiers à dévoiler l'information. Il raconte.

Le Paris FC s’est donné le moyen de ses ambitions en attirant plusieurs joueurs pouvant évoluer en Ligue 1 comme Jean-Philippe Krasso, ancien buteur de l’ASSE, ou encore Maxime Lopez, formé à l’OM et passé par Sassuolo.

Grégoire a lâché le scoop

Le milieu de terrain de 26 ans a accepté de rejoindre son frère au sein de la capitale française. Journaliste pour le quotidien L’Equipe, Mathieu Grégoire a été le premier à dévoiler l’information. Lorsqu’il publie l’article au début de l’été, peu de personnes le croient.

« On y croyait dur comme fer »

« Maxime Lopez au Paris FC, personne ne l’a vu venir, tout le monde se foutait de notre gueule. On jubile encore. On y croyait dur comme fer. Lopez était dégoûté quand on avait sorti l’information. C’était improbable, en plus ce n’est pas un joueur lambda » a lâché Mathieu Grégoire lors d’un live organisé par Youss TV sur Twitch.