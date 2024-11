Mbappé, Real Madrid… Une grosse erreur commise au mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait plusieurs années que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé et après plusieurs échec, comme en 2022 notamment, Florentino Pérez a enfin mis la main sur le Français. Ce dernier a réalisé son rêve de rejoindre la Casa Blanca, mais jusqu’à présent, l’aventure madrilène de Mbappé est loin d’être idyllique. Une erreur aurait-elle alors été commise avec ce transfert ?

Pour le Real Madrid, recruter Kylian Mbappé était un objectif depuis plusieurs années maintenant. En 2017, la Casa Blanca avait déjà tenté de recruter le Français, alors à l’AS Monaco, mais il avait préféré s’engager avec le PSG. Par la suite, Florentino Pérez a tenté à plusieurs reprises de s’offrir Mbappé. En vain. Il aura finalement fallu attendre cet été 2024 et la fin du contrat du joueur de 25 ans avec le club de la capitale pour que l’union avec le Real Madrid s’officialise enfin. Pour chacune des parties, le rêve s’est alors réalisé. Mais est-ce pour autant le bon moment pour cela ? En voyant ce que donne Kylian Mbappé pour le moment sous le maillot merengue, la question mérite d’être posée.

Le bon moment pour Mbappé ?

Une erreur aurait-elle donc été commise avec ce transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Tout d’abord, en ce qui concerne l’ex-joueur du PSG, a-t-il bien de signer maintenant, en cet été 2024 ? Ludovic Obraniak en doute. « C’est un mauvais choix. Il fallait y aller il y a deux ans, quand il pouvait être le taulier ». Obraniak a ensuite poursuivi : « Aujourd’hui, tu arrives au Real, il y a deux mecs qui sont devant toi au Ballon d’or. Alors qu’au PSG, tu avais tout pour être au cœur du storytelling. (…) Là, à Madrid, tu arrives dans une équipe où il faut partager le gâteau. Et même, en imaginant qu’il gagne la Ligue des champions, combien en ont gagné avant ? Il sera un parmi tant d’autres. Au PSG, il aurait été l’un des premiers », a-t-il expliqué pour So Foot.

Le Real Madrid en avait-il besoin ?

A côté de cela, le Real Madrid pourrait également s’être trompé en ayant recruté Kylian Mbappé. La Casa Blanca avait-elle vraiment besoin du Français ? La saison dernière, le club madrilène avait tout gagné et Mbappé n’était pas là. Pire encore, depuis qu’il a rejoint le vestiaire du Real Madrid, l’équilibre de l’équipe de Carlo Ancelotti est totalement chamboulé et les performances ne sont plus du même niveau. D’ailleurs, au sein de la Casa Blanca, voilà que certains regrets seraient apparus à propos du recrutement de Kylian Mbappé. « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. (…) Là au club, ils sont dégoûtés », avait assuré Romain Molina.

Alors, ce transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a-t-il été une erreur ?