PSG - Real Madrid : Surprise, Mbappé s’est métamorphosé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne semble plus être le même depuis qu’il a signé au Real Madrid. Depuis le début de sa carrière, et en particulier au PSG, le Français se montrait très à l’aise dans sa communication, surtout devant les médias. Mais depuis qu’il est arrivé dans la capitale espagnole, l’attaquant de 25 ans se fait plus discret.

Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été, et a réalisé l’un de ses plus grands rêves par la même occasion. Il a signé libre au Real Madrid après sept ans passés au PSG. Très attendu par les supporters madrilènes, Mbappé a été présenté telle une superstar dans un Santiago Bernabéu plein à craquer.

Mbappé a tout changé après son transfert au Real Madrid

Mais depuis son arrivée, Kylian Mbappé s’est totalement métamorphosé comme le rapporte SPORT. Avant de débarquer au Real Madrid, l’international français se montrait plutôt à l’aise dans sa communication. Mais depuis qu’il a quitté le PSG pour intégrer l’effectif de Carlo Ancelotti au sein de la Casa Blanca, le champion du monde 2018 se fait plutôt discret.

Kylian Mbappé au bout du rouleau ?

Avec toutes les polémiques qui l’entourent, entre son litige avec le PSG, ses accusations de viol en Suède et sa non-convocation en équipe de France, Kylian Mbappé a limité sa communication à quelques posts sur les réseaux sociaux. Le nouveau joueur du Real Madrid semble particulièrement sous pression, presque au bout du rouleau, ce qui expliquerait sa discrétion devant les médias. À voir s’il parviendra à sortir la tête de l’eau rapidement.