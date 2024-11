Affaire Mbappé : Deschamps annonce enfin le vrai problème ?

Axel Cornic

L’absence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement de novembre fait beaucoup parler, puisque aucune véritable raison n’a été donnée. Ainsi, après la rencontre entre l’équipe de France et Israël, le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas pu échapper aux questions concernant ce sujet épineux, et a peut-être lâché un indice sur l'état psychologique actuel de Mbappé qui traverse une période délicate.

Capitaine jusqu’à il n’y a pas si longtemps, Kylian Mbappé serait devenu persona non grata avec l’équipe de France. Les spéculations fusent sur l’absence de l’attaquant, la deuxième après le rassemblement d’octobre, avec certains qui parlent notamment d’une cassure entre lui et le reste du groupe tricolore. Et c’est surtout à cause de la communication de Didier Deschamps…

« Des fois c'est bien de ne pas trop en dire »

Car si le sélectionneur a plusieurs fois été invité à s’exprimer sur ce sujet, il a toujours tenu à en dire le moins possible, notamment lors de l’annonce de sa liste et la confirmation de l’absence de Mbappé. Et après le match face à Israël (0-0) il a une nouvelle fois été questionné par TF1. « Vous voulez me relancer? Il n'est pas là, donc je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. Laissez-le tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des fois c'est bien de ne pas trop en dire » a déclaré Didier Deschamps.

« Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi... »

« Il n'y a pas de sanction. C'est factuel. Il est dans une situation compliquée, je suis derrière lui. Il passe la période qui n'est pas la plus heureuse de sa carrière » a poursuivi Deschamps, concernant Kylian Mbappé. « Malgré tout, il avait envie de venir. Je pense que c'est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée. Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi. Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas. Donc je fais attention à peser mes mots. Soit je dis quelque chose soit je ne dis rien. Je n'ai pas rien dit mais je ne vais pas rentrer dans des débats ».