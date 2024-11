Mercato : Griezmann trahit l’OM pour un autre club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout au long de sa carrière, Antoine Griezmann a loué la ferveur des supporters marseillais. Selon Dimitri Payet, l'actuelle star de l'Atlético rêvait de porter le maillot de l'OM. Mais ce souhait n'aurait que très peu de chances de se réaliser étant donné que le champion du monde 2018 envisagerait de s'envoler pour la MLS en 2025.

Véritable icône à Madrid, Antoine Griezmann aurait rêvé de porter les couleurs d’un club français. Si l’on en croit Dimitri Payet, le joueur aurait verbalisé, à de nombreuses reprises, son souhait de défendre les couleurs de l’OM.

Griezmann rêverait de l'OM

« Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux » a confié Payet.

Le joueur a tranché

Mais selon Damien Degorre, Griezmann (33 ans) pourrait s’envoler pour les Etats-Unis en 2025. « Je ne confirme pas que c’est fait. Je ne pense pas qu’il partira en janvier déjà, ça c’est à peu près acté car il est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2025 avec une option d’un an à sa discrétion. Donc pour janvier c’est non. L’été prochain ? C’est une tendance, mais ce n’est pas fait. Je ne mettrai pas le ‘certain’, car le ‘certain’ c’est quand c’est signé. Là, pour le coup, ce n’est pas signé, en tout cas pas encore signé. Mais, il y a quand même plus de chances qu’il soit aux États-Unis l’été prochain qu’en Liga» a confié le journaliste de L’Equipe. Le champion du monde 2018 devrait privilégier le rêve américain plutôt que le rêve marseillais.