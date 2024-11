Real Madrid : Le sauveur de Mbappé déniché… à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, Kylian Mbappé préfère évoluer comme ailier gauche. Il y a toutefois un problème au Real Madrid avec la présence de Vinicius Jr, intouchable à ce poste. Par conséquent, l’ex-joueur du PSG est aligné comme numéro 9 par Carlo Ancelotti. Le fait est que Mbappé a énormément de mal avec cette position. Mais certains pourraient lui venir en aide pour remédier à cela…

Désormais joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé rencontre actuellement certains problèmes. En effet, les performances du Français déçoivent. Et si cela s’expliquer par son positionnement comme numéro 9 ? Pas le plus à l’aise à ce poste, Mbappé doit toutefois s’y résoudre avec Vinicius Jr à gauche. L’ex-joueur du PSG doit ainsi vite s’adapter à ce rôle d’attaquant de pointe et quelques conseils pourraient lui faire énormément de bien.

Pour So Foot, Ludovic Obraniak s’est arrêté sur les problèmes de Kylian Mbappé en tant que numéro 9. L’ancien joueur du LOSC a alors conseillé au joueur du Real Madrid d’appeler certains grands noms à la rescousse, citant notamment celui de Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de la réserve de l’OM : « Il a fait le choix d’aller au Real Madrid, donc déjà, il faut qu’il travaille. Il y a des grands attaquants qui sont passés par là-bas et qui sont encore dans le coin. Si j’étais lui, j’appellerais Raul ou Benzema pour leur demander de m’accompagner. Il y a aussi des anciens internationaux français qui seraient ravis. Je sais que Jean-Pierre Papin l’aime beaucoup. Il n’y a pas de honte à ça ».

« Il a fait ce choix de devenir numéro 9, mais ce n’est pas un truc qui s’acquiert du jour au lendemain. Ça s’apprend. C’est un poste ingrat. C’est de l’instinct, mais cet instinct-là, ils l’ont travaillé pendant des années. Et même, je l’invite à regarder Lewandowski dans le dernier Classico. Qu’il regarde ses mouvements, ses appels arrondis, les contre-appels, freiner, repartir… Le match de Lewandowski, c’est un modèle de ce que doit être un numéro 9 en pointe haute tout seul », a-t-il poursuivi concernant Mbappé.