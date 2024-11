PSG, Real Madrid… Mbappé a fait «un mauvais choix» au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait maintenant de longues années que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé. Mais il aura fallu attendre cet été 2024 pour voir le Français rejoindre la Casa Blanca. Après 7 saisons au PSG et arrivé au terme de son contrat, le joueur de 25 ans a posé ses valises dans la capitale espagnole. Mbappé a ainsi réalisé son rêve d’enfant en s’engageant avec le Real Madrid, mais voilà qu’il n’aurait pas fait le bon choix pour sa carrière.

A 25 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Il en rêvait depuis tout petit et ne s’est jamais caché à ce propos, c’est aujourd’hui une réalité. Après 7 saisons au PSG, le Français s’est engagé avec les Merengue, où il ne réalise pas les meilleurs débuts. Les performances de Mbappé laissent jusqu’à présent à désirer de l’autre côté des Pyrénées. Et si le capitaine de l’équipe de France s’était tout simplement trompé en signant avec le Real Madrid ?

« Il fallait y aller il y a deux ans »

C’est ce que pense Ludovic Obraniak. En effet, pour So Foot, il a expliqué à propos du choix de carrière de Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG pour le Real Madrid en cet été 2024 : « C’est un mauvais choix. Il fallait y aller il y a deux ans, quand il pouvait être le taulier. Aujourd’hui, tu arrives au Real, il y a deux mecs qui sont devant toi au Ballon d’or. Alors qu’au PSG, tu avais tout pour être au cœur du storytelling. Un titre européen avec Paris, en plus d’être champion du monde, ça suffisait à raconter ton histoire et devenir un super-héros national. Je ne sais pas s’il aurait été au même niveau que Zidane, mais il avait tout en termes de récit. C’était le chemin qui paraissait le plus court pour entrer dans l’histoire ».

« A Madrid, tu arrives dans une équipe où il faut partager le gâteau »

« Là, à Madrid, tu arrives dans une équipe où il faut partager le gâteau. Et même, en imaginant qu’il gagne la Ligue des champions, combien en ont gagné avant ? Il sera un parmi tant d’autres. Au PSG, il aurait été l’un des premiers », a ensuite ajouté l’ancien joueur du LOSC concernant Kylian Mbappé. Rendez-vous d’ici quelques mois pour savoir s’il s’est réellement trompé ou non en signant au Real Madrid…