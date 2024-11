Mercato : Le PSG signe un coup de bluff à 100M€ ?

Alexis Brunet

Depuis maintenant deux saisons, Viktor Gyökeres impressionne toute l’Europe avec le Sporting Lisbonne. Le Suédois collectionne les buts, que cela soit en championnat ou bien en Ligue des champions avec un triplé contre Manchester City dernièrement. Si certaines sources affirmaient dernièrement que le joueur de 26 ans n’était pas sur les tablettes du PSG, le club de la capitale aurait bel et bien Gyökeres dans son viseur.

Le PSG n’est pas verni pour le poste de numéro neuf. Au début de la saison, le club de la capitale partait avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais cela a très vite changé. En effet, le Portugais s’est blessé dès le début du championnat face au Havre, ce qui a compliqué les plans de Luis Enrique. D’autant plus que derrière, l’attaquant français n’a pas su se montrer à son avantage et il a dégringolé dans la hiérarchie.

Kolo Muani pourrait quitter le PSG

Lorsque Gonçalo Ramos sera de nouveau apte, on peut s’attendre à ce qu’il retouve sa place à la pointe de l’attaque du PSG. En revanche, cela s’annonce beaucoup plus compliqué pour Randal Kolo Muani. Le Français serait d’ailleurs en pleine réflexion et l’idée de partir de Paris serait clairement sur la table.

Le PSG penserait bien à Gyökeres

Le PSG commence donc à regarder le marché des numéros neuf pour potentiellement remplacer Randal Kolo Muani et offrir un peu de concurrence à Gonçalo Ramos. Selon Sport, le club de la capitale penserait à Viktor Gyökeres comme de nombreuses autres formations. Une information plutôt surprenante, car Le Parisien affirmait dernièrement que le champion de France n’avait pas le Suédois dans son viseur. Toutefois, si Luis Campos veut bel et bien offrir le buteur de 26 ans à Luis Enrique, il devra débourser 100M€, soit le montant de sa clause libératoire. Il faudra également déjouer la concurrence du FC Barcelone, très chaud sur le dossier, tout comme Manchester United qui souhaiterait réunir le Suédois avec son ancien coach, Ruben Amorim. Affaire à suivre...