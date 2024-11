Axel Cornic

Recruté en 2023 pour devenir un nouveau titulaire en puissance aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar est déjà poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, Fabio Capello verrait bien l’international slovaque de 29 ans du côté de la Juventus, où l’on cherche désespérément des renforts en défense.

Souvent, ça arrive que ça ne colle pas entre un coach et son joueur. C’est le cas au PSG, entre Luis Enrique et Milan Skriniar. Ce dernier ne joue que très peu depuis le début de la saison et cet été déjà, il était poussé vers la sortie, avec le mercato hivernal qui pourrait donc représenter une nouvelle porte de sortie.

Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€ https://t.co/Y0lWSaS2s3 pic.twitter.com/IgcBeW3TgN — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

La Juventus cherche un défenseur !

La presse italienne parle notamment d’un possible prêt à la Juventus, où la situation est littéralement catastrophique en défense. « La perte de Bremer a été un mauvais coup et l'arrêt de la Cabal restreint encore davantage les solutions défensives. Sur le marché des transferts de janvier, il faut prendre des certitudes » a confié Fabio Capello, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

« Skriniar serait content de retourner en Italie »

Pour l’ancien coach bianconeri il n’y a aucun doute : à Turin on doit miser sur Milan Skriniar pour régler tous les problèmes en défense. « Avec lui, la Juve signerait un bon coup : il a joué à l'Inter, il connaît les pressions de la Serie A et des grands clubs » a poursuivi Capello. « Il ne joue pas beaucoup au PSG, je pense que Skriniar serait content de retourner en Italie ».