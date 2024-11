OM : Deux renforts sont attendus, De Zerbi sous pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Roberto De Zerbi a fait des choix très forts depuis qu’il a signé à l’OM. Il a notamment décidé de se passer de Valentin Rongier et Chancel Mbemba, deux profils qui semblent clairement manquer à l’équipe marseillaise comme le regrette Rolland Courbis qui espère voir ces deux joueurs revenir dans la rotation.

Nommé entraîneur de l'OM en fin de saison de dernière, Roberto De Zerbi a fait des choix forts en se séparant de plusieurs joueurs durant le mercato, mais également en les mettant à l'écart du groupe. C'est le cas de Valentin Rongier et Chancel Mbemba qui ne jouent plus du tout. Et pourtant, ils évoluent dans des secteurs de jeu où l'OM est en difficulté. C'est la raison pour laquelle Rolland Courbis espère que le coach italien pourra prochainement les réintégrer.

Rongier et Mbemba, leur retour est espéré

« Intégrer de nouveaux titulaires comme Rongier serait-il judicieux ? Oui, totalement ! Ou le faire jouer plus en tout cas. Et il n’est pas le seul. On est dans une époque où l’on peut effectuer cinq changements. Les matchs se font à seize. Que ce soit Rongier, Kondogbia ou même Mbemba, une autre équipe-type peut se dégager avec des entrants comme Wahi et Luis Henrique en cours de match », lâche l’ancien coach de l’OM dans une interview accordée à BUT Football Club, avant d’être interrogé sur le fait que Roberto De Zerbi n’ait pas de plan B.

«Une autre équipe-type peut se dégager»

« Dans notre métier d’entraîneur, il faut bien avouer qu’il y a des périodes où l’on est inspiré et d’autres où on l’est moins. Cela arrive, mais selon moi, un match a fait beaucoup de mal aux Marseillais dans son scénario, c’est la victoire à Lyon. C’était un miracle : ce n’est pas l’OM qui a gagné, c’est l’OL qui a perdu », ajoute Rolland Courbis.