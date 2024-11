Catastrophe pour le PSG, Luis Enrique est sauvé ?

Arnaud De Kanel

Le PSG traverse une phase délicate en Ligue des Champions cette saison. Mercredi soir, les Parisiens ont concédé leur deuxième défaite en seulement quatre rencontres, un revers qui complique sérieusement leur parcours. Actuellement, le club de la capitale pointe à la 25ᵉ place du classement général, positionnant l’équipe à la limite des places non-qualificatives pour les huitièmes de finale. De quoi mettre en danger Luis Enrique ?

Le PSG a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant 2-1 face à l'Atlético de Madrid lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Un revers qui vient ternir encore un peu plus le parcours européen du club de la capitale. Avec seulement quatre points récoltés en quatre matchs – grâce à une victoire contre Gérone et un nul face au PSV – les Parisiens affichent un bilan insuffisant. Ces performances les placent à une inquiétante 25e position, soit la première place non-qualificative pour le tour suivant de la compétition. Une situation alarmante pour une équipe aux ambitions affichées de conquérir l'Europe. Malgré ce contexte préoccupant, l'entraîneur Luis Enrique semble pour l'instant épargné par les remous. Le technicien espagnol bénéficie encore de la confiance de ses dirigeants, mais jusqu'à quand ? La pression monte inexorablement alors que les prochaines échéances s'annoncent décisives.

Enrique va rester !

D’après les informations rapportées par Le Parisien, la direction du PSG n’aurait pas l’intention de se séparer de Luis Enrique, malgré des résultats décevants en Ligue des champions. Le club de la capitale semble décidé à poursuivre le développement de son projet basé sur un collectif plus équilibré et dépourvu de grandes individualités. Loin de céder à la pression des performances à court terme, les dirigeants parisiens misent sur la stabilité et la progression à long terme. Luis Enrique, dont le contrat court jusqu’au 30 juin prochain, incarne cette nouvelle philosophie. Le message est clair : Paris veut bâtir une équipe solide avant tout, et les contretemps sur la scène européenne ne changent rien à cette trajectoire ambitieuse. Une décision qui ne devrait pas plaire à Daniel Riolo, très critique vis-à-vis de l'entraineur parisien.

Riolo est à bout

« Il a gourouté 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur là, c’est un peu comme Mourinho à une époque, il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n’importe quoi, ils continueront de le suivre », confiait notamment le journaliste sur les ondes de RMC après la défaite du PSG contre l'Atletico. Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens ont également fait part de leur mécontentement.