Equipe de France : Le vestiaire abandonne Deschamps, Mbappé impliqué

Didier Deschamps commencerait à perdre le soutien de son vestiaire. La théorie a été avancée par le chroniqueur Kévin Diaz ce vendredi soir, en évoquant le match décevant de l'équipe de France, en Ligue des Nations, face à Israël (0-0). Le sélectionneur de l'équipe de France payerait sa décision de nommer Kylian Mbappé capitaine.

Entre Didier Deschamps et le grand public, le désamour est présent. Les performances de l’équipe de France y sont pour beaucoup, et ce n’est pas la rencontre face à Israël qui va permettre de renouer le fil. Des « on s’ennuie » ont été prononcés durant ce match sans saveur jeudi soir. Ce qui est en revanche plus problématique, c’est que Deschamps aurait perdu le soutien du vestiaire en raison de son choix de nommer Kylian Mbappé capitaine.

Deschamps lâché par son vestiaire ?

« Didier Deschamps a perdu l'équipe de France au moment où il a choisi Kylian Mbappé comme capitaine. Un entraîneur peut faire des erreurs, sélectionner quelqu'un qu'il n'aurait pas dû etc. Mais il ne faut pas sous-estimer le capitaine de l'équipe de France surtout à ce moment là. Il a cédé à la vox populi, il a cédé à un triplé en finale dont deux penalties et il a cédé au fait qu' Antoine Griezmann n'était pas dans sa meilleure forme en équipe de France » a confié Kévin Diaz sur RMC.

« Ce mauvais choix l'a perdu »

Selon le chroniqueur, Deschamps aurait dû faire preuve de patience dans ce dossier. « Tu avais un gars qui avait peut-être plus qu'un an et quelques mois pour la prochaine échéance qu'était l'Euro 2024. 18 mois de capitanat pour Antoine Griezmann, il l'avait bien mérité et ensuite, tu aurais évalué avec lui qu'il arrête comme cela a été le cas à la rentrée ou qu'il continue jusqu'à la Coupe du monde 2026. Mais il s'est précipité, a fait un mauvais choix, et ce mauvais choix l'a perdu » a-t-il lâché durant l’After Foot.