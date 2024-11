Equipe de France : Deschamps va partir avant la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau

L'équipe de France a vécu un Euro étrange. Certes, les hommes de Didier Deschamps ont atteint les demi-finales, mais sans y mettre la manière en passant chaque tour au forceps. Le style de jeu a été décrié au même titre que la communication du sélectionneur tricolore. Pour Walid Acherchour, Deschamps doit se retirer avant la prochaine Coupe du monde.

Après la Coupe du monde 2022 perdue en finale contre l'Argentine (3-3 puis 4-2 aux tirs au but), Didier Deschamps a vu son contrat être prolongé par la Fédération française de football alors qu'il était arrivé à son terme. Dès lors, le sélectionneur était le patron de l'équipe de France jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. Néanmoins, plusieurs de ses soldats l'ont depuis quitté, à commencer par son ancien capitaine Hugo Lloris dont Kylian Mbappé est devenu le successeur.

Riolo balance les coulisses du malaise Mbappé - Deschamps ! https://t.co/hB2w1ndGYx pic.twitter.com/ANTprlfqv6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Sa communication est désastreuse, on y comprend plus rien»

Raphaël Varane, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont eux aussi pris la décision de mettre un terme à leur carrière internationale. Didier Deschamps a perdu ses lieutenants et ses repères. Si bien qu'il s'y perd dans sa communication et dans son management. Aux yeux de Walid Acherchour, cela ne peut plus durer et le malaise doit s'arrêter avant la dernière grosse échéance du contrat de Deschamps. « Je ne vois pas comment on peut continuer avec Didier Deschamps jusqu'à la Coupe du monde. Alors bien évidemment, si on doit faire une cote, Deschamps est favori pour démarrer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Mais plus ça avance, moins je vois comment on peut aller dans ce mur qui nous attend au prochain Mondial avec un sélectionneur qui est totalement perdu. Et j'y réflechissais hier (ndlr jeudi). Entre l'adage de Didier Deschamps qui est la gagne, mais qui n'existe plus, et son bateau qu'il arrivait à faire naviguer, lui qui était un bon capitaine pendant des années avec un management cohérent, même ça je ne le reconnais plus. Sa communication est désastreuse, on y comprend plus rien ».

«Si Deschamps aime l'équipe de France, à sa place je démissionnerais»

« Il y a le cas Mbappé où à chaque rassemblement il y a une histoire et on ne sait pas qui a le lead de l'équipe de France entre lui et Kylian Mbappé. A un moment donné, c'est Mbappé qui est fâché et un autre c'est Deschamps. Ca peut cristalliser les débats et les tensions. Il y a un nouveau cycle qui a été entamé et je ne comprends pas comment un entraîneur qui a eu des résultats mauvais sur les dernières échéances le gère. Je n'ai pas l'impression que le groupe soit derrière lui à 100%, par rapport aux échos que j'ai, par rapport à ce que je vois sur le terrain. (...) Il y a une indifférence populaire de l'équipe de France. Et je ne vois pas comment à un an et demi de cette Coupe du monde, comment on peut continuer avec Didier Deschamps. Si Deschamps aime l'équipe de France, à sa place je démissionnerais, parce qu'à un moment donné il faut laisser sa chance à un autre quand on y arrive plus ». a conclu le consultant de RMC pendant l'After Live de vendredi soir.