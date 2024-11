Équipe de France : Deschamps révèle un gros coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, l'Equipe de France n'a pas brillé face à Israël, concédant un match nul sans marquer de but. Le ton a été vite donné sur le contenu de la soirée puisque la première mi-temps a été très délicate. Didier Deschamps a même dû intervenir dans le vestiaire pour essayer de remotiver ses troupes, conscient qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas.

En difficulté depuis des mois en ce qui concerne la qualité du jeu proposé sur le terrain, l'Equipe de France n'a pas vraiment réussi à redorer son image ces derniers temps. Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations mais il faudra faire mieux pour espérer retrouver le grand soutien de ses supporters.

Deschamps peste contre son vestiaire

Incapable de trouver le chemin des filets malgré une domination sur le ballon, la France a vu son sélectionneur se fâcher après la première mi-temps. Didier Deschamps a dû intervenir directement. « Secoué mes joueurs ? Oui, je le leur ai dit, ce n'est pas ce qui était prévu. On a mis trop de temps dans les transmissions. On n'a pas fait la différence par la passe ou le dribble, ou trop peu. On a commencé timidement, sur la pointe des pieds » explique-t-il en conférence de presse.

Les Bleus qualifiés

Deuxièmes de leur groupe après ce match nul, les Bleus ne pourront prétendre à la première place qu'en battant l'Italie dimanche avec au moins deux buts d'écart. A Milan, les hommes de Didier Deschamps tenteront de faire mieux que lors du match aller au Parc des Princes, remporté 3 buts à 1 par les Italiens.