Frayeur pour ce joueur du PSG, il répond cash

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le Portugal affrontait la Pologne dans le cadre de la Ligue des nations. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont imposés 5-1, avec notamment deux joueurs du PSG sur la pelouse au coup d’envoi. Nuno Mendes et João Neves étaient titularisés par Roberto Martinez, mais le premier est sorti à la mi-temps. Plus de peur que de mal, le Parisien est resté aux vestiaires afin d’éviter un possible carton rouge et non à cause d’une blessure.

Après le triste match nul de l’équipe de France face à Israël jeudi soir (0-0), la Ligue des nations nous offrait plusieurs autres affiches vendredi soir, avec notamment un Portugal-Pologne au programme. Les hommes de Roberto Martinez n’ont pas fait dans la dentelle, puisqu’ils se sont imposés 5-1.

João Neves est sorti à la mi-temps

Au coup d’envoi, Roberto Martinez avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG. Nuno Mendes était titularisé sur le côté gauche de la défense et João Neves prenait place au milieu de terrain. Mais au retour des vestiaires, le second n’était plus sur la pelouse, car il avait laissé sa place à Vitinha. Les supporters parisiens se sont alors mis à redouter une blessure, mais le sélectionneur du Portugal a dévoilé la vraie raison de ce choix.

Neves est sorti à cause de son carton jaune

« Nous avions trois joueurs avec des cartons jaunes, il était important d'éviter une situation pire. Vitinha entre et joue très bien. João Neves était au même niveau que les autres », a déclaré Roberto Martinez après la rencontre face à la Pologne. Les supporters du PSG peuvent donc être rassurés, João Neves n’est pas blessé.