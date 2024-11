Un club en plein doute, le mercato du PSG est relancé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera probablement l'un des dossiers brûlants du prochain mercato estival. Auteur d'un formidable début de saison avec le Sporting CP, notamment en Ligue des champions, Viktor Gyökeres ne manquera pas de sollicitations l'été prochain. Le PSG serait ainsi dans le coup, tout comme le FC Barcelone. Mais le club blaugrana serait tiraillé dans ce dossier. Une hésitation qui pourrait profiter au PSG.

Impressionnant depuis le début de saison avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres empile les buts en championnat, mais également en Ligue des champions. 21 au total en seulement 15 matches. Des statistiques totalement folles qui attirent forcément le regard de nombreux clubs européens qui devraient se livrer une énorme bataille dans les prochains mois pour ce transfert. Une bataille à laquelle le FC Barcelone pourrait ne pas se mêler.

Le Barça en pleine hésitation pour Gyökeres

Et pour cause, selon les informations de SPORT, le FC Barcelone est dépendant de Robert Lewandowski dans ce dossier. En effet, le Polonais réalise une magnifique saison avec ses 19 buts en 17 rencontres, et prouve que du haut de ses 36 ans, il est toujours aussi performant. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin prochain, le Barça pourrait être tenté de recruter un nouvel avant-centre qui pourrait bien être Viktor Gyökeres. Mais une clause dans le contrat de Lewandowski va tout changer puisque s'il dispute au moins 45 minutes de 55% des matches du club blaugrana, son contrat sera automatiquement prolongé d'une saison. Et cela va bien évidemment se produire puisque le Polonais est titulaire indiscutable. Par conséquent, Lewandowski sera engagé jusqu'en 2026, ce qui refroidira le Barça pour le transfert de Viktor Gyökeres l'été prochain. Et il semble peu probable qu'il soit toujours sur le marché en 2026.

Le PSG va en profiter ?

Une aubaine pour le PSG qui pourrait voir un gros concurrent se retirer de ce dossier l'été prochain ou même cet hiver. D'autres clubs seront évidemment à l'affût, mais sans le FC Barcelone, les Parisiens auront un rival en moins dans ce dossier. Reste désormais à savoir si Luis Enrique réclamera le transfert d'un numéro 9 alors que Gonçalo Ramos reviendra très prochainement de blessure.