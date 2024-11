Griezmann : Son départ a chamboulé l'équipe de France !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann a arrêté une collaboration de 10 ans avec Didier Deschamps en équipe de France en arrêtant sa carrière internationale au début de la saison. Une décision qui en a surpris plus d'un dont Lucas Digne. L'international français a ressenti une émotion toute particulière qu'il a partagé en conférence de presse.

Didier Deschamps vit sa deuxième trêve internationale en équipe de France sans Kylian Mbappé et sans Antoine Griezmann. Pour des raisons bien différentes. Concernant le capitaine des Bleus, c'est cette fois-ci un choix du sélectionneur après que Mbappé ait raté le rassemblement d'octobre à cause d'une gêne à la cuisse. Pour ce qui est de Griezmann, le champion du monde 2018 a tout simplement pris sa retraite internationale le 30 septembre dernier.

De passage en conférence de presse ce vendredi quelques heures après le nul maussade contre Israël (0-0), Lucas Digne est revenu sur l'absence de marque qu'est celle d'Antoine Griezmann. « Ça m'a forcément attristé parce que c'est une personne que j'apprécie sur le plan humain et sportif. C'était forcément un petit pincement au cœur de le voir partir. Après sur le fait d'être toujours là, c'est une fierté, ça montre ma longévité et la constance que j'ai pu avoir dans mon travail et mes performances ».

Antoine Griezmann ne sera forcément pas de la fête du football aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada à l'été 2026 pendant la Coupe du monde de par sa décision d'arrêter sa carrière internationale. Cependant et par le biais de propos rapportés par RMC Sport, Lucas Digne sera éligible à la sélection et va tout faire pour en être. « La prochaine Coupe du monde ? Tout dépend de mes performances en club, et de ma condition, mais oui ça peut être un objectif, bien sûr ».